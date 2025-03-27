Представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас стала символом политической несостоятельности Евросоюза. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«Почему ЕС выбрал на пост главы внешнеполитического ведомства человека, который заявляет, что не верит в дипломатию с Россией и хочет, чтобы крупнейшая в мире ядерная держава потерпела поражение и распалась на более мелкие государства?» — написал он.
По словам профессора, глава европейской дипломатии олицетворяет политическую незрелость и несостоятельность объединения.
Ранее стало известно, что Каллас осуждают в Европе за направленную на Россию агрессивную риторику. Отмечается, что она подверглась критике из-за заявлений о стремлении Брюсселя к победе Украины в конфликте с Россией.