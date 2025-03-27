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12:16, 27 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России раскритиковали слова Зеленского о перемирии

Депутат Чепа: Слова Зеленского о прекращении огня — пустая болтовня
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: NTB / Ole Berg-Rusten / Reuters

Украина противится реальному достижению мирных договоренностей с Россией, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он также назвал «бредом» слова президента страны Владимира Зеленского о том, что временное прекращение огня по энергообъектам нужно было для демонстрации того, что именно Россия не хочет мира.

«Все это бред и пустая болтовня. Мы понимаем, что это Украина и европейские страны, которые ее поддерживают, всячески противостоят мирному урегулированию вопроса. И именно по этой причине переговорный процесс, подготовка договоренностей идут между Россией и США», — сказал политик.

По мнению Чепы, Зеленский саботирует временное прекращение огня ввиду опасений за свою судьбу после окончательного завершения противостояния.

«Украину не устраивает, что переговоры идут между Россией и США, где они принимают не так много участия. Так происходит, потому что изначально мирное соглашение очень опасно для самого Зеленского. Скорее всего, оно будет подписано уже без него, потому он всячески этому противится», — считает депутат.

Ранее Зеленский заявил, что Киев дал согласие на прекращение огня, чтобы показать, что Россия не хочет завершения военных действий. Он добавил, что своими шагами ясно показал, что Киев готов к урегулированию, но Россия нет.

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