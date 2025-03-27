Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:47, 27 марта 2025Наука и техника

Назван неожиданный фактор долголетия

Psychological Science: Беглость речи влияет на замедление старения
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Исследования показали, что беглость речи может быть связана с продолжительностью жизни и замедленным старением организма. Ученые из Женевского университета обнаружили, что способность быстро и свободно говорить может быть признаком более медленного биологического старения. Результаты работы опубликованы в журнале Psychological Science.

В ходе исследования ученые проанализировали данные Берлинского исследования старения, охватившего 516 человек в возрасте от 70 до 105 лет. В течение многих лет изучались различные аспекты старения, включая биологические и социальные факторы, такие как состояние здоровья и когнитивные способности.

Для выяснения связи между когнитивными функциями и долголетием, участники прошли девять различных тестов, в том числе на беглость речи, скорость восприятия, вербальные знания и память. Оказалось, что наиболее тесно с продолжительностью жизни связана именно беглость речи. Этот показатель связан с высокой эффективностью работы мозга, активным использованием памяти и словарного запаса.

Исследователи пояснили, что быстрое говорение требует более сложных когнитивных усилий, таких как долговременная память и зрительное восприятие, что также отражает общее состояние здоровья человека. Беглость речи является важным индикатором умственного и когнитивного благополучия, что в свою очередь влияет на замедление старения.

    Обсудить
    Последние новости

    Число утонувших на батискафе в Египте россиян возросло

    Путин прилетел в Заполярье

    Педро Паскаль отреагировал на слухи о романе с Дженнифер Энистон

    Небензя обвинил Запад в политике диктата

    Самый большой молочный холдинг в России подвел итоги 2024 года

    Бывший солдат ВСУ рассказал о применении украинскими войсками запрещенного оружия

    Американские вузы захотели запретить прием связанных с ХАМАС студентов

    Карпин раскрыл подробности матча России с Ираном

    Лукашенко оценил возможность включения печатного станка

    В Сумах произошел взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше