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10:02, 27 марта 2025Россия

Охранявшую тела своих убитых хозяев собаку сняли на видео в Курской области

Появилось видео с собакой, охранявшей тела своих убитых хозяев в Курской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Курской области сняли на видео собаку, охранявшую тела своих убитых хозяев. Ролик опубликовал Telegram-канал «Белорусский силовик».

На кадрах, сделанных, предположительно, российским военнослужащим, видно собаку, которая сидит в небольшом помещении рядом с хозяином без признаков жизни. Оператор поясняет, что еще одного человека, ставшего жертвой, уже унесли.

Место и дата съемки не уточняются.

Ранее сообщалось, что в церкви освобожденного от Вооруженных сил Украины (ВСУ) курского села Черкасское Поречное нашли убитых гражданских, у некоторых из них отсутствовали конечности. Судя по обнародованным кадрам, тела пролежали несколько дней. Кроме того, в одном из домов российские бойцы нашли инвалида, которого, по их словам, перед смертью избивали.

20 марта временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что с освобожденных территорий Курской области начали вывозить тела не переживших оккупацию мирных жителей. Точное количество жертв среди гражданских чиновник не назвал.

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