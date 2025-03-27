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09:02, 27 марта 2025Наука и техника

Определены лучшие для здоровья диеты

Nature Medicine: Средиземноморская и планетарная диеты улучшают здоровье
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom  

Правильное питание в среднем возрасте может значительно повысить шансы на здоровое старение и снизить риск развития хронических заболеваний. К такому выводу пришли ученые, проанализировав 30-летние данные о здоровье 105 тысяч человек в возрасте 39-69 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

Исследователи изучили, как различные диеты влияли на продолжительность жизни и здоровье участников. Среди всех моделей питания, наибольшее влияние на здоровое старение оказали такие диеты, как средиземноморская, планетарная и диета с низким гликемическим индексом. Оказалось, что люди, придерживавшиеся этих рационов, сохраняли физическое и когнитивное здоровье до 70 лет и дольше.

Особое внимание ученые уделили растительным продуктам, отказу от ультрапереработанных продуктов, таких как фастфуд и напитки с высоким содержанием сахара. Диеты, включающие много фруктов, овощей, цельных злаков и полезных жиров, улучшали общее состояние здоровья и замедляли возрастные изменения в организме.

Также было отмечено, что снижение потребления обработанного мяса и сладких напитков связано с меньшим риском развития хронических заболеваний и лучшими показателями здоровья.

Ученые подчеркивают, что хотя универсальной диеты не существует, здоровое питание с упором на растительные продукты и умеренным количеством продуктов животного происхождения способствует сохранению здоровья в пожилом возрасте.

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