Осужденный на 10 лет российский экс-депутат попросился на СВО

Красноярский экс-депутат Глисков попросился на СВО после приговора

Бывший депутат красноярского Заксобрания Александр Глисков попросился на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает телеканал «Мой Красноярск».

Ранее Глисков был приговорен к 10 годам лишения свободы по делу о даче взятки.

О намерении заключить контракт с Минобороны Глисков заявил во время заседания в суде апелляционной инстанции.

Ранее на СВО ушел бывший начальник управления государственной и муниципальной службы администрации губернатора Московской области Вячеслав Малышев. До этого он также стал фигурантом уголовного дела о взятке.