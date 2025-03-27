Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:36, 27 марта 2025Россия

Осужденный на 10 лет российский экс-депутат попросился на СВО

Красноярский экс-депутат Глисков попросился на СВО после приговора
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: страница Александра Глискова во «ВКонтакте»

Бывший депутат красноярского Заксобрания Александр Глисков попросился на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает телеканал «Мой Красноярск».

Ранее Глисков был приговорен к 10 годам лишения свободы по делу о даче взятки.

О намерении заключить контракт с Минобороны Глисков заявил во время заседания в суде апелляционной инстанции.

Ранее на СВО ушел бывший начальник управления государственной и муниципальной службы администрации губернатора Московской области Вячеслав Малышев. До этого он также стал фигурантом уголовного дела о взятке.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал, почему на самом деле согласился на перемирие с Россией. На что он надеялся?

    В ЕС планы отправки миротворцев на Украину сочли «не очень сексуальными»

    Под Москвой массово эвакуировали школы из-за сообщений о минировании

    Россия вернула Украине пятерых детей

    Обвиняемый в мошенничестве основатель «Русагро» назвал себя законопослушным гражданином

    В СПЧ призвали противопоставить патриотизм искусственному интеллекту

    МИД предупредил о последствиях размещения западных миротворцев на Украине

    В МИД высказались о работе над обменом заключенными с США

    Следствие потребовало ареста Мошковича из-за угрозы побега на самолете

    Агрохолдинг «Русагро» выразил готовность заплатить залог за миллиардера Мошковича

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше