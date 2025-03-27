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13:51, 27 марта 2025Экономика

Оценена провозная способность МТК Север — Юг

Минтранс: Провозная способность МТК Север — Юг составит 20 млн тонн в 2030 году
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Провозная способность международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг» составит десятки миллионов тонн в 2030 году. Об этом заявил глава Минтранса России Роман Старовойт, передает ТАСС.

По словам Старовойта, коридору «Север — Юг» уделяется особое внимание в рамках федерального проекта развития опорной сети железных дорог. «Сроки наших мероприятий синхронизированы с развитием инфраструктуры Ирана и Азербайджана. Провозная способность к 2030 году составит 20 миллионов тонн», — рассказал министр.

Он добавил, что проект реализуется в основном за счет средств «Российских железных дорог» (РЖД). Согласно оценке экспертов, в 2022 году по МТК перевезли около 17 миллионов тонн грузов, а в 2023 году — около 22 миллионов тонн.

Ранее Россия и Иран согласовали маршрут газопровода в республику через Азербайджан. По словам главы Минэнерго РФ Сергея Цивилева, сейчас идет обсуждение цены поставок.

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