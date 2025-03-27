В ЕС планы отправки миротворцев на Украину сочли «не очень сексуальными»

Reuters: Чиновники ЕС назвали идею отправки войск на Украину несексуальной

Европейские лидеры пересмотрели свои подходы к обеспечению безопасности Украины, постепенно отказываясь от идеи ввода миротворческих войск и сосредоточив усилия на альтернативных вариантах поддержки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Когда Украина была в лучшем положении, идея отправки войск была привлекательной. Но сейчас, учитывая ситуацию на фронте и действия администрации США, это не очень сексуально», — заявил изданию европейский чиновник на условиях анонимности.

Reuters отмечает, что в последние недели среди стран Евросоюза (ЕС) растет понимание политических и логистических рисков отправки «миротворческих сил» на Украину. При этом европейские дипломаты не исключают размещение войск в соседних с Украиной странах, например Румынии.

Ранее стало известно, что Великобритания намерена ускорить темпы планирования отправки «миротворческого» контингента на Украину. По предварительной информации, на украинскую территорию хотят отправить около десяти тысяч миротворцев.