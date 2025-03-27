Армения начала переговоры о замещении российского газа

Армения и Туркмения начали переговоры о поставках природного газа через Иран

Власти Армении договариваются с Туркменией о поставках газа с помощью Ирана. Об этом во время заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству стран заявил советник главы правительства республики Арташес Туманян, сообщает «Арменпресс».

Речь идет о своповой схеме, то есть физически туркменский природный газ пойдет в Иран, а иранское топливо на своей границе в таком же объеме получит Армения. По словам чиновника, Тегеран готов участвовать в соглашении, обсуждение со среднеазиатской республикой продолжается, стороны пока не пришли к общему мнению по поводу цены.

Ереван рассчитывает получать от 600 миллионов до миллиарда кубометров в год. Поставки поспособствуют частичному замещению российского газа, поскольку в настоящее время «Газпром» является монопольным поставщиком топлива для армянских потребителей. Определенный объем газа Армения получает из Ирана, однако в соответствии с условиями договора он полностью расходуется на выработку электроэнергии, которую поставляют в обратном направлении.

По итогам прошлого года «Газпром» поставил в Армению около 2,4 миллиарда кубометров газа. Таким образом, «Туркменгаз» может заместить от 25 до 40 процентов потребностей республики.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян не исключил закупок газа у Азербайджана в случае мирных договоренностей, и если транзитный газопровод пройдет через территорию его страны.