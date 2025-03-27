Попавшего под обстрел под Белгородом военного лишили выплат из-за ошибки командира

Депутат Иванов: Попавшего под обстрел под Белгородом военного лишили выплат

Военного, попавшего под минометный обстрел под Белгородом и ставшего инвалидом, лишили выплат из-за ошибки в приказе командира. Об этом рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов в Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что зимой к нему обратилась мать военнослужащего из Камышлова. Женщина пояснила, что ее сын не участвует в спецоперации на Украине, однако во время несения службы из-за действий украинских бойцов получил тяжелое ранение.

Продолжать службу дальше мужчина не смог, из армии его уволили. «Но сделали это странно. Не через ВВК по категории "Д" вследствие военной травмы, а просто "в связи с окончанием срока службы". То есть, строго юридически, он как бы и не получал ранения, а ушел из армии как обычный дембель», — пояснил в посте Иванов.

Он подчеркнул, что из-за подобной формулировки россиянин лишился комплекса государственных мер социальной поддержки и денежных выплат.

Депутат решил разобраться в ситуации и направил запрос в прокуратуру Московского военного округа. В приказ об увольнении бойца были внесены соответствующие изменения.

Ранее сообщалось, что участника спецоперации из Свердловской области лишили выплаты за осколочное ранение.