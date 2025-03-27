Процесс вербовки россиян под прикрытием RAND попал на видео ФСБ

ФСБ показала процесс вербовки россиян со стороны спецслужб Украины под видом сотрудников американской некоммерческой исследовательской организации RAND Corporation (внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ). Видео публикует ТАСС.
В ролике присутствует процесс телефонных переговоров сотрудника украинских спецслужб по имени Дмитрий с силовиком из Читы. Также на кадрах видны скриншоты переписки сотрудника силового ведомства с некой Анастасией в Telegram, представившейся работницей компании RAND.