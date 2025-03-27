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11:59, 27 марта 2025Силовые структуры

Процесс вербовки россиян под прикрытием RAND попал на видео ФСБ

ФСБ показала кадры вербовки россиян со стороны СБУ под прикрытием RAND
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ показала процесс вербовки россиян со стороны спецслужб Украины под видом сотрудников американской некоммерческой исследовательской организации RAND Corporation (внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ). Видео публикует ТАСС.

В ролике присутствует процесс телефонных переговоров сотрудника украинских спецслужб по имени Дмитрий с силовиком из Читы. Также на кадрах видны скриншоты переписки сотрудника силового ведомства с некой Анастасией в Telegram, представившейся работницей компании RAND.

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