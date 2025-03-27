Раскрыты последствия отказа Зеленского от прямых переговоров с Россией

Депутат Дубинский: Запрет Зеленского на переговоры с РФ дорого обойдется Украине

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского о запрете ведения прямых переговоров с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Дубинский раскрыл последствия отказа Зеленского от прямых переговоров с Россией и подчеркнул, что это решение дорого обойдется Украине. По его мнению, таким образом Киев серьезно уменьшает свои возможности в рамках диалога.

«Идиотизм ситуации подчеркивается еще и тем, что отказом от проведения выборов Зеленский еще больше усложнил для страны прямые переговоры», — отметил он.

Ранее Зеленский прокомментировал переговоры России и США по Украине. По его словам, позиция Вашингтона по конфликту выгодна Москве.