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13:11, 27 марта 2025Экономика

Россияне бросились за мотоциклами

«Автостат»: Продажи новых мотоциклов выросли на 36, а подержанных на 23 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В России резко выросли продажи мотоциклов. Об этом сообщило агентство «Автостат».

За первые два месяца этого года в России купили 1 542 новых мотоцикла. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то рост продаж составил 36 процентов. Лидером оказался бренд Regulmoto, на который пришлось 16 процентов рынка. Продано 245 машин.

Что касается мотоциклов с пробегом, то за январь-февраль их продали в количестве 4 648 штук, или на 23 процента больше, чем в аналогичный отрезок 2024 года. Здесь лидером оказалась японская Honda, занявшая 17 процентов рынка.

Ранее эксперты подсчитали, что на 1 июля 2024 года в России было 2,18 миллиона мотоциклов. Больше всего таких транспортных средств обнаружили в Краснодарском крае — 111,4 тысячи. В Москве оказалось 97,6 тысячи штук. При этом на российский бренд «ИЖ» пришлось 28 процентов от всего мотопарка страны. На втором месте оказалась продукция Ирбитского мотозавода, который выпускает мотоциклы «Урал».

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