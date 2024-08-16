Подсчитано число мотоциклов в России

«Автостат»: в России на начало июля насчитывалось 2,18 миллиона мотоциклов

По состоянию на 1 июля 2024 года, в России насчитывалось в общей сложности 2,18 миллиона мотоциклов. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

Самое большое число подобных транспортных средств зарегистрировано в Краснодарском крае — в этом регионе насчитывается суммарно 111,4 тысячи мотоциклов. Мотопарки оставшихся субъектов включают в себя менее 100 тысяч единиц подобной техники. Так, в Москве и Саратовской области, которые вошли в топ-3 по этому показателю, насчитывается по 97,6 и 95 тысяч штук мотоциклов соответственно.

Что касается наиболее востребованных у россиян марок, то самое значительное число подобных транспортных средств в стране зарегистрировано под отечественным брендом «ИЖ» (600 тысяч единиц, или 28 процентов от всего мотопарка страны). На втором месте оказалась продукция Ирбитского мотозавода, известному по производству мотоциклов «Урал», — 277,2 тысячи штук. Тройку лидеров замкнула техника Завода имени Дегтярева (бренд «Восход», 192 тысячи).

Ранее агентство «Автостат» сообщило о росте спроса россиян на подержанные мотоциклы. По его данным, по итогам первой половины 2024 года граждане приобрели в общей сложности 63,3 тысячи подобных транспортных средства. Прирост к уровню того же периода 2023-го составил девять процентов.