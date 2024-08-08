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12:45, 8 августа 2024Экономика

Россияне стали чаще покупать один вид мотоциклов

Автостат: продажи подержанных мотоциклов в России выросли на девять процентов

Фото: Pogiba Aleksandra / news.ru / Globallookpress.com

С января по июнь 2024 года в России продали 63,3 тысячи подержанных мотоциклов, превысив показатели за аналогичный период 2023 года на девять процентов. Об этом сообщило агентство «Автостат».

В лидерах оказались машины марки Honda — 14 тысяч штук. Они занимают 22 процента российского рынка мотоциклов с пробегом. Следом идут Yamaha (10,1 тысячи) и Suzuki (6,2 тысячи). На четвертом и пятом местах расположились Kawasaki и BMW с показателями продаж в 5,8 тысячи и 5,4 тысячи штук соответственно.

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Ранее сообщалось, что объем российского вторичного рынка мототехники в январе-марте превысил показатели первичного более чем в 2,5 раза. В I квартале 2024 года было продано до 9 тысяч 139 штук таких машин. Это на 10 процентов больше, чем в аналогичный период 2023 года.

Также выяснилось, что по итогам первых пяти месяцев 2024 года жители РФ ради получения кредитов заложили больше 858 тысяч автомобилей, мотоциклов и мопедов.

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