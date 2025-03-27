Россияне стали отказываться от личной жизни ради карьеры

ВТБ: Каждый пятый россиянин отказался от личной жизни ради карьеры

За прошедший год каждый пятый россиянин (20 процентов) отказался от личной жизни и сфокусировался на построении карьеры. Об этом заявили эксперты ВТБ (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»)

Как показал опрос, для 18 процентов респондентов в приоритете — личная жизнь и семья. Более половины (55 процентов) заявили, что их баланс работы и личной жизни за последний год никак не изменился.

Каждый второй (47 процентов) отмечает, что улучшить баланс между работой и личной жизнью могла бы доплата за переработки. Реже участники опроса (44 процентов) высказались за гибкий график работы. Уменьшение нагрузок и переработок поможет трети (36 процентов) опрошенных, удаленный формат работы — 33 процентам, а увеличение отпуска или дополнительные выходные — 31 проценту.

Большей части респондентов сталкивались с переработками. Лишь 10 процентов из них никогда не задерживались на работе.

«Современный ритм жизни заставляет россиян расставлять приоритеты: по итогам нашего опроса, за последний год жители большинства регионов страны стали уделять больше времени работе, немного сместив личную жизнь на второй план. Сотрудники уже давно не ограничиваются стандартным графиком и постоянно на связи в рабочих чатах и почте — времени на другие дела попросту не остается», — отметил начальник управления «Зарплатные проекты» ВТБ Евгений Темяков.

Как ранее отметили в SuperJob, более половины опрошенных россиян (53 процента) хотя бы раз за свою профессиональную карьеру отказывались от предложения работодателя даже при успешном собеседовании. Чаще всего отклоняют предложения работодателей респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (60 процентов) и граждане с ежемесячным доходом 50-100 тысяч рублей (65 процентов). Их не устраивают зарплатные предложения от работодателей или несоответствие обещаний действительности.