Россиянин застал сожительницу с любовником и расправился с ним

В Бурятии мужчина убил любовника жены, застав их в своей постели

В Бурятии 52-летних житель села Сосново-Озерское застал сожительницу с 35-летним любовником и расправился с ним. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). После преступления он не пытался скрываться, а дождался правоохранителей и дал подробные показания. Сейчас решается вопрос о его аресте.

По версии следствия, ночью 26 марта обвиняемый выпивал в своем доме вместе с сожительницей и знакомым. В какой-то момент он вышел на улицу, оставив возлюбленную и товарища наедине. Вернувшись, фигурант застал их в кровати. Между мужчинами началась ссора, во время которой хозяин дома схватил топор и несколько раз ударил им потерпевшего.

Ранее в Нижегородской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя за домашнее насилие над сожительницей.