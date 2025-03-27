Россиянина привлекли за оправдание терроризма из-за комментария шестилетней давности

В Ленобласти россиянина задержали за комментарий 2018 года и завели дело

В Ленинградской области за оправдание терроризма задержали 26-летнего россиянина. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, причиной стал оставленный шесть лет назад, в октябре 2018 года, комментарий, в котором подозреваемый оправдал действия анархиста Михаила Жлобицкого, устроившего самоподрыв в здании УФСБ Архангельской области. Он назвал Жлобицкого героем и отметил, что у него «стальные яйца».

Обнаружившие мнение мужчины силовики попросили экспертов изучить надпись, и те нашли в ней признаки оправдания теракта.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали 20-летнего националиста в Курганской области после его экстремистских постов в интернете.