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17:42, 27 марта 2025Силовые структуры

Россиянина привлекли за оправдание терроризма из-за комментария шестилетней давности

В Ленобласти россиянина задержали за комментарий 2018 года и завели дело
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

В Ленинградской области за оправдание терроризма задержали 26-летнего россиянина. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, причиной стал оставленный шесть лет назад, в октябре 2018 года, комментарий, в котором подозреваемый оправдал действия анархиста Михаила Жлобицкого, устроившего самоподрыв в здании УФСБ Архангельской области. Он назвал Жлобицкого героем и отметил, что у него «стальные яйца».

Обнаружившие мнение мужчины силовики попросили экспертов изучить надпись, и те нашли в ней признаки оправдания теракта.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали 20-летнего националиста в Курганской области после его экстремистских постов в интернете.

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