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06:14, 27 марта 2025Россия

Российские военные взяли в клещи село в Курской области

РИА Новости: Бойцы группировки Север взяли в клещи село Гуево в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военнослужащие 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» взяли в клещи село Гуево в Курской области. Об этом заявил РИА Новости офицер группировки.

Военный рассказал, что штурмовики полка продвинулись вглубь фронта по направлению к северо-западным и северо-восточным окраинам Гуева. Им удалось охватить село с двух сторон и перекрыть трассу снабжения оккупационных сил Вооруженных сил Украины, которые оказались почти полностью окружены в Гуево.

Ранее о выбитых подразделениях ВСУ из северной части Гуево в Курской области сообщил военкор Юрий Котенок. До этого в Минобороны сообщили, что российские войска за сутки ударили по семи бригадам ВСУ в Курской области.

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