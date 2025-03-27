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09:06, 27 марта 2025Силовые структуры

Российский суд взыскал 52 миллиона рублей с иностранки за ущерб природе при добыче золота

В Амурской области суд взыскал 52 млн руб. с китаянки за ущерб при добыче золота
Варвара Митина (редактор)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Амурской области суд взыскал 52 миллиона рублей с 59-летней гражданки Китая за ущерб природе при незаконной добыче золота. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Ее также признали виновной по статье 191 УК РФ («Незаконные добыча и хранение драгоценных металлов») и приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно со штрафом в 250 тысяч рублей.

По версии следствия, иностранка во время добычи золота в бассейне ручья Дорожный нарушила требования водного законодательства. В результате ее действий в ручье увеличилось содержание взвешенных веществ, что привело к загрязнению этого водного объекта. Ущерб оценили в более чем 52 миллиона рублей.

Ранее сотрудники ФСБ задержали мужчину, незаконно добывавшего золото в Забайкальском крае, и изъяли у него драгметалл на пять миллионов рублей.

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