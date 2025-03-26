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07:26, 26 марта 2025Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина с незаконно добытыми самородками золота

В Забайкалье ФСБ задержала мужчину с незаконно добытым золотом на 5 млн рублей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Global Look Press

Сотрудники ФСБ задержали мужчину, незаконно добывавшего золото в Забайкальском крае, и изъяли у него драгметалл на пять миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную пресс-службу ведомства.

Предварительно, 48-летний житель Улан-Удэ незаконно добывал золото на территории Красночикойского района. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 191 («Незаконный оборот драгоценных металлов») УК РФ.

При нем силовики обнаружили самородки природного золота, которые он намеревался продать для личного обогащения.

Ранее на московском антикварном рынке обнаружили золотые монеты, похищенные из французского музея.

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