Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:24, 27 марта 2025Интернет и СМИ

Уезжавшая в США и вернувшаяся в Россию блогерша объяснила свое решение

Блогерша Маха Горячева заявила, что уехала из США из-за неудачи в карьере
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Ksenia Hoffman / YouTube

Известная TikTok-блогерша Маха Горячева, уезжавшая работать в США, объяснила, почему она решила вернуться в Россию. В выпуске подкаста «Тише», доступном на YouTube, она заявила, что причиной стали неудачи в карьере.

Горячева призналась, что через полгода после переезда поняла, что ей не подходит жизнь в Соединенных Штатах. «Я не хочу бороться за визу, не хочу жить в криминальной стране», — отметила она

Тиктокерша добавила, что она не достигла в Америке карьерных успехов, на которые рассчитывала. Кроме того, Горячевой было тяжело из-за того, что она долгое время не видела близких. «Я поняла: какая разница? Я люблю Россию. Меня все устраивает. У меня здесь друзья, у меня здесь семья. Я не видела их больше полугода, мама стареет. Каким образом мне наслаждаться этими моментами жизни?» — сказала блогерша.

Ранее Горячева рассказала о трудностях с деньгами в США. По словам блогерши, после переезда вместе с TikTok-объединением Dream Team в Америку она резко потеряла все заработки.

    Обсудить
    Последние новости

    В Египте затонул батискаф с десятками российских туристов. Есть жертвы

    Карточка иноагента Екатерины Шульман пропала из базы розыска МВД

    Шольц назвал условие для отмены санкций против России

    Туристы из двух стран Ближнего Востока массово устремились в Россию

    Россиянка описала крушение батискафа в Египте фразой «начали спускаться, и полилась вода»

    Стали известны дата и время прощания с ведущим «Царя горы»

    В России отреагировали на сообщения о подготовке населения Польши к войне

    Гашек критически высказался о грядущем рекорде Овечкина в НХЛ

    Метеозависимым россиянам подсказали спасающее от недомоганий меню

    ВС России уничтожили «бомбу на гусеницах» ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше