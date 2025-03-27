Уезжавшая в США и вернувшаяся в Россию блогерша объяснила свое решение

Блогерша Маха Горячева заявила, что уехала из США из-за неудачи в карьере

Известная TikTok-блогерша Маха Горячева, уезжавшая работать в США, объяснила, почему она решила вернуться в Россию. В выпуске подкаста «Тише», доступном на YouTube, она заявила, что причиной стали неудачи в карьере.

Горячева призналась, что через полгода после переезда поняла, что ей не подходит жизнь в Соединенных Штатах. «Я не хочу бороться за визу, не хочу жить в криминальной стране», — отметила она

Тиктокерша добавила, что она не достигла в Америке карьерных успехов, на которые рассчитывала. Кроме того, Горячевой было тяжело из-за того, что она долгое время не видела близких. «Я поняла: какая разница? Я люблю Россию. Меня все устраивает. У меня здесь друзья, у меня здесь семья. Я не видела их больше полугода, мама стареет. Каким образом мне наслаждаться этими моментами жизни?» — сказала блогерша.

Ранее Горячева рассказала о трудностях с деньгами в США. По словам блогерши, после переезда вместе с TikTok-объединением Dream Team в Америку она резко потеряла все заработки.