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11:57, 15 сентября 2023Интернет и СМИ

Уехавшая в США российская блогерша рассказала о трудностях с деньгами

Уехавшая в США блогерша Горячева заявила, что поначалу у нее не было денег

Кадр: YesNoYes / YouTube

Известная российская блогерша и участница объединения тиктокеров Dream Team Маха Горячева, уехавшая в США, рассказала, что поначалу после переезда испытывала трудности с деньгами. Об этом она заявила в интервью проекту «ДаДа — НетНет», видео вышло на YouTube.

Ведущая проекта Наташа Гасанханова отметила, что в соцсетях ходят слухи о том, что уехавшие в США члены Dream Team столкнулись с серьезными финансовыми трудностями. «У меня реально не было денег. (...) Вообще был голяк», — ответила Горячева. Вместе с тем она подчеркнула, что проблемы были временными.

Блогерша добавила, что после переезда у тиктокеров резко прекратились все заработки. Она также описала этот период словами «момент, когда надо было перебиться».

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Горячева добавила, что со временем стала популярна у латиноамериканской аудитории. «Это не то, что было здесь, это вообще не то, это не такая большая популярность, это не такие бешеные контракты. (...) Это просто другой путь», — сказала блогерша. При этом она заявила, что если бы живущие за границей тиктокеры действительно долго испытывали серьезные трудности, то они бы вернулись в Россию.

Ранее сообщалось, что блогер Даня Милохин, ненадолго вернувшийся в Россию, вновь покинул страну на фоне слухов о призыве в армию. Вечером в понедельник, 11 сентября, он улетел из столичного аэропорта Внуково в Дубай.

О необходимости призвать Милохина в армию заявила глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина. По ее мнению, служба поспособствовала бы патриотическому воспитанию блогера.

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    Олег Давыдов
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