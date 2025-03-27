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21:29, 26 марта 2025Россия

В Курской области бойцы России уничтожили канадский броневик вместе с экипажем

ТАСС: Бойцы РФ в Курской области уничтожили канадский броневик и солдат ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Российские бойцы группировки войск «Север» неподалеку от села Гончаровка в Курской области уничтожили канадский броневик вместе с экипажем, сообщает ТАСС.

Как уточняется в сообщении, солдаты армии России ликвидировали бронеавтомобиль Senator. Помимо экипажа было также нанесено огневое поражение еще десяти военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Вместе с экипажем погибли порядка десяти человек десанта», — пояснили представители «Севера».

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ лишились последнего шанса выйти из населенного пункта Гоголевка в Курской области. Украинские солдаты заминировали часть местности, отрезав себе пути эвакуации в Сумскую область.

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