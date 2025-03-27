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13:50, 27 марта 2025Бывший СССР

В Молдавии оценили сроки вынесения приговора главе Гагаузии

Прокурор Молдавии Епуре: Суд над главой Гагаузии Гуцул может завершиться летом
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Суд над башканом (главой) Гагаузии Евгенией Гуцул по обвинению в незаконном финансировании предвыборной кампании в 2023 году может завершиться летом. Об этом заявил ведущий дело политика молдавский прокурор Григорий Епуре в эфире телеканала Pro TV.

«Дело рассматривается экстренно, что позволяет предположить, что судебный вердикт может быть вынесен уже этим летом», — предположил правоохранитель. При этом он отказался называть конкретные сроки судебного заседания и вынесения приговора по делу.

Епуре сообщил, что в рамках следствия предстоит допрос еще 16 свидетелей после предоставления показаний защитой Гуцул. По его словам, защита получила достаточно времени для подготовки и представления доказательств.

Ранее доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев назвал в комментарии «Ленте.ру» мотивы задержания главы Гагаузии. По его мнению, задержание Гуцул является попыткой властей Молдавии зачистить пророссийскую оппозицию в стране перед предстоящими парламентскими выборами.

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