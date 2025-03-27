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14:37, 27 марта 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского анонсировали изменения в законах Украины ради сделки по недрам

Замглавы ОП Украины Жовква: Ради сделки по недрам предстоит изменить законы
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украине предстоит изменить ряд законов ради заключения сделки с США о недрах и редкоземельных металлах. Изменения в законодательстве страны анонсировал заместитель главы офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква, передает агентство Укринформ.

«[Договор], очевидно, потребует изменения ряда законодательных актов на Украине. Это тяжелая кропотливая работа», — заявил чиновник.

Он добавил, что Украина постарается внести необходимые поправки в собственное законодательство как можно скорее, но не рассказал, о каких именно изменениях идет речь.

Ранее Жовква заявил, что Украина передала США свое понимание категорий объектов инфраструктуры, которые должны попасть под режим тишины. По его словам, речь идет не о конкретных объектах, их названиях или координатах, а об их категориях.

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