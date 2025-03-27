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11:59, 27 марта 2025Россия

В Подмосковье дерево упало на электричку с пассажирами

В подмосковной Лобне дерево упало на электричку
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Подслушано электрички Москвы»

В подмосковной Лобне дерево упало на электричку с пассажирами и контактную сеть. Об этом пишет «360» со ссылкой на очевидцев.

По словам собеседников телеканала, в результате движение транспорта задержалось примерно на 20 минут. Одна из пассажирок сообщила, что дерево сломало токоприемник. Информация о пострадавших не поступала.

В свою очередь, Московская железная дорога (МЖД) в Telegram сообщила, что инцидент произошел на участке Лобня — Катуар. В 8:20 утра движение поездов было возобновлено.

Ранее на перегоне Белые Столбы — Барыбино в Подмосковье вагон электрички врезался в платформу. Как выяснилось, одна из колесных пар поезда сошла с рельсов, что привело к происшествию. В вагоне в этот момент находились около 30 пассажиров. Пострадавших нет.

ЖЗЛ
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