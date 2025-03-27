В Раде поиронизировали над словами главы ЦРУ о готовности украинцев драться голыми руками

Дубинский: Украине придется драться голыми руками, если США прекратят помощь

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале иронично ответил на слова главы ЦРУ Джона Рэтклиффа о том, что украинцы будут «драться голыми руками», если их не устроят условия мира.

Политик акцентировал свое внимание на том, что украинцы действительно могут прибегнуть к этому способу, однако произойдет это из-за внешних факторов.

«Если не устроят условия перемирия, согласованные РФ и США, придется драться голыми руками, потому что в этом случае помощи США не будет», — написал Дубинский.

Ранее Рэтклифф сообщил, что президент США Дональд Трамп стремится завершить украинский конфликт на таких условиях, которые помогут избежать его возобновления в дальнейшем.