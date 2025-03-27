Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:35, 27 марта 2025Бывший СССР

В Раде поиронизировали над словами главы ЦРУ о готовности украинцев драться голыми руками

Дубинский: Украине придется драться голыми руками, если США прекратят помощь
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале иронично ответил на слова главы ЦРУ Джона Рэтклиффа о том, что украинцы будут «драться голыми руками», если их не устроят условия мира.

Политик акцентировал свое внимание на том, что украинцы действительно могут прибегнуть к этому способу, однако произойдет это из-за внешних факторов.

«Если не устроят условия перемирия, согласованные РФ и США, придется драться голыми руками, потому что в этом случае помощи США не будет», — написал Дубинский.

Ранее Рэтклифф сообщил, что президент США Дональд Трамп стремится завершить украинский конфликт на таких условиях, которые помогут избежать его возобновления в дальнейшем.

    Обсудить
    Последние новости

    В Москве нашли «самого честного» гаишника России. Он отказался от взятки на сотни тысяч рублей

    США введут пошлины на собранные за рубежом автомобили

    В Госдуме заявили о саботаже Зеленским двух договоренностей

    На Украине назвали последний день президентства Зеленского

    Мошенники начали чаще использовать видеокружки для обмана

    54-летняя телеведущая задрала мини-юбку перед камерой

    Зеленского раскритиковали за слова о влиянии России на команду Трампа

    Политолог оценил возможность заключения мира на Украине к 9 мая

    В Раде поиронизировали над словами главы ЦРУ о готовности украинцев драться голыми руками

    Стало известно об отказе Евросоюза снять санкции с России для перемирия в Черном море

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше