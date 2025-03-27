В России найдены «поедающие» пластик необычные микроорганизмы

Ученые на Сахалине нашли микроорганизмы, поедающие пластик

В прибрежных водах Сахалина нашли необычные микроорганизмы, способные «поедать» пластик. Об этом сообщили специалисты биостанции «Анива».

Как утверждается, еще в 2023-м ученый Максим Кондратьев собрал образцы микроорганизмов и пластиковых отходов на Крильоне в южной части Сахалина. После этого было проведено множество разных исследований. Все они показали, что «мицеллярные грибы и бактерии, обитающие на пластиковых отходах в заливе Анива, способны разлагать полимерные материалы».

В итоге ученым удалось выделить 23 «семейства» микроорганизмов, способных «съесть» пластик. «Впереди — выделение ферментов и их очистка, что поможет значительно ускорить процесс разложения», — указано в посте.

В заключение сообщается, что специалисты на Сахалине сделали важный шаг к решению проблемы экологии. На биостанции «Анива» продолжат вести исследования в этом направлении.

Ранее новый способ утилизации пластиковых отходов, в том числе медицинских, без образования токсичных веществ предложили исследователи Вятского университета (ВятГУ). Ученые высказались о способе «дожигания» с помощью электрического поля. В ВятГУ выявили, что технология может стать основой для энергоэффективных новых утилизирующих отходы заводов.