В России создали экологичный способ борьбы с вредным пластиком

В ВятГУ разработали уникальный экологичный способ утилизации пластика

Новый способ утилизации пластиковых отходов, в том числе медицинских, без образования токсичных веществ предложили исследователи Вятского университета (ВятГУ). О борьбе с вредным пластиком сообщается на сайте учебного учреждения.

Утверждается, что медицинские полимерные изделия — это отдельная часть отходов, за которыми необходимо внимательно следить из-за возможного содержания в них биоматериала. При обычном сжигании может образоваться большое количество веществ неполного окисления: угарный газ, формальдегид, фенолы и канцерогенные диоксины, указывают специалисты. На фоне этого был создан способ «дожигания».

В ВятГУ выявили, что избавляться от пластика именно так помогает электрическое поле. Технология может стать основой для энергоэффективных новых утилизирующих отходы заводов. Такой подход позволяет на 20-30 процентов сократить выделение угарного газа, а также увеличить скорость горения отходов.

По словам одного из авторов исследования, доцента кафедры инженерной физики ВятГУ Ильи Зырянова, чтобы провести «дожигание», необходима специальная печь. Университет смог создать установку, в которой моделируются различные режимы горения и способы сжигания. В ней же можно создавать электрическое поле, которое эффективно работает с материалами.

В дальнейшем специалисты хотят выявить общие закономерности в работе электрического поля при сжигании отходов. Уже после этого они будут разрабатывать дополнительные методы для оптимизации всего процесса.

В конце апреля стало известно, что большую свалку в Омске накрыли гигантским «покрывалом». О ликвидации полигона тогда сообщил мэр города Сергей Шелест.