В России предложили ввести звание ветерана военной журналистики

Минцифры предложило учредить звание «Ветеран военной журналистики»

Минцифры России предложило ввести меры дополнительной социальной поддержки журналистов, работающих в зоне боевых действий. Об этом ведомство сообщило в Telegram.

В частности, Минцифры предложило учредить звание «Ветеран военной журналистики», закрепив это в законе «О ветеранах». По мнению представителей ведомства, такая мера позволит военным корреспондентам и их семьям рассчитывать на помощь от государства. Сейчас, отмечается в сообщении, для сотрудников прессы, работающих на передовой, нет никакого статуса для получения льгот.

Кроме того, ведомство предложило увеличить выплату журналистам, раненным при выполнении задания редакции, а также родственникам погибших сотрудников СМИ. В Минцифры уточнили, что эти средства должна будет выплатить редакция.

Наконец, в ведомстве предложили установить единовременные выплаты из государственного бюджета для военкоров, работающих в зоне спецоперации, если их ранят или лишат жизни. Минцифры добавило, что они должны быть такими же, как для волонтеров, работающих в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Ранее в МИД России заявили, что Украина ведет охоту на российских журналистов. Сообщается, что украинские военные совершают целенаправленные атаки на сотрудников российских СМИ.