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10:57, 27 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе молодую мать осудили на пять лет за истязания малолетней дочери

В Тюменской области женщину осудили на пять лет за истязания малолетней дочери
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Тюменской области суд приговорил женщину к пяти годам за истязание малолетней дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Она признана виновной по статье 117 («Истязание») УК РФ.

Как установил суд, женщина с июля 2022 года по август 2024 года регулярно наносила побои несовершеннолетней дочери. Таким образом, она причиняла ей физические и психические страдания. На заседании она полностью признала вину и раскаялась.

Суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы и компенсации морального вреда пострадавшей в размере 350 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что пьяный россиянин отрезал часть уха сыну сожительницы из-за невозможности уснуть.

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