19fortyfive: Сотрудничество Трампа с Россией уничтожит НАТО

Изменение основных принципов построения отношений между Россией и США грозит уничтожением НАТО. Об этом написал американский портал 19fortyfive.

По мнению журналистов, администрация Трампа, стремится не только улучшить отношения с Россией, но и выстроить с ней линию сотрудничества. Однако для этого следует уничтожить источники напряжения, среди которых и украинский конфликт.

Кроме того, в будущем существовании НАТО уже сомневаются как США, так и в ЕС. «В конечном итоге в штаб-квартире НАТО может погаснуть свет», — заключил портал.

Ранее Трамп оценил переговоры с Россией и Украиной по вопросу мирного урегулирования вооруженного конфликта. «Мы добиваемся больших успехов в том, что касается [переговоров] Россией, Украиной», — отметил он.