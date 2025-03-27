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04:06, 27 марта 2025Интернет и СМИ

В США раскрыли план Трампа по России

19fortyfive: Сотрудничество Трампа с Россией уничтожит НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Изменение основных принципов построения отношений между Россией и США грозит уничтожением НАТО. Об этом написал американский портал 19fortyfive.

По мнению журналистов, администрация Трампа, стремится не только улучшить отношения с Россией, но и выстроить с ней линию сотрудничества. Однако для этого следует уничтожить источники напряжения, среди которых и украинский конфликт.

Кроме того, в будущем существовании НАТО уже сомневаются как США, так и в ЕС. «В конечном итоге в штаб-квартире НАТО может погаснуть свет», — заключил портал.

Ранее Трамп оценил переговоры с Россией и Украиной по вопросу мирного урегулирования вооруженного конфликта. «Мы добиваемся больших успехов в том, что касается [переговоров] Россией, Украиной», — отметил он.

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