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08:11, 27 марта 2025Интернет и СМИ

Варламов разочаровался в Лас-Вегасе

Варламов посетил Лас-Вегас и заявил, что в этом городе нет ничего особенного
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) посетил Лас-Вегас в США и заявил, что в этом городе нет ничего особенного. Впечатлениями от поездки он поделился в видео, доступном на YouTube.

Блогер признался, что в Лас-Вегасе постоянно испытывал разочарование. «За яркой обложкой скрывается нечто заурядное, банальное, и точно не то, что ты ожидал. Очень много вбухано рекламы, очень много здесь огней, но, по сути, ничего особенного. Реклама обещает многое, а, по сути, все это пустышка», — пояснил он.

По словам Варламова, в этом городе ему также не понравились рестораны и отели. Кроме того, его поразило, как роскошь соседствует в Лас-Вегасе с нищетой и безнадежностью.

«На это интересно посмотреть как на феномен, как на город, который был построен в пустыне и стал одним из мировых центров», — вместе с тем указал блогер.

Ранее сообщалось, что Варламов посетил Исландию и рассказал о четырехдневной рабочей неделе в этой стране. По его словам, эксперимент по внедрению такого рабочего графика в островном государстве показал положительные результаты.

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