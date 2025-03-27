В Еврокомиссии назвали условие для снятия санкций с России

ЕК: Вывод российских войск с Украины может быть условием отмены санкций

Вывод российских войск с территории, которую Европейский союз (ЕС) считает украинской, может быть условием отмены санкций, пишет Reuters со ссылкой на представителя Европейской комиссии (ЕК).

«Безусловный вывод всех российских военных сил со всей территории Украины будет одним из главных условий для изменения или отмены санкций», — назвали в ЕК требования для снятия ограничений.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что главным условием окончания конфликта на Украине должен стать полный вывод российских войск с украинской территории.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что жители Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) навсегда выразили свою позицию по вхождению в состав России. Четыре новых региона вошли в состав России 30 сентября 2022 года. Референдумы состоялись с 23 по 27 сентября 2022 года.