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16:06, 27 марта 2025Мир

Во Франции назвали позорными слова Зеленского о спецпосланнике Трампа

Филиппо: Зеленский не хочет мира, что подтверждают его слова об Уиткоффе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский не хочет мира, что подтверждают его слова о спецпосланнике президента США Дональда Трампа Стиве Уиткоффе. Об этом написал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.

«Сегодня вечером на французском телевидении Зеленский яростно набросился на спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа! Он называл его агентом Кремля, потому что тот хочет мира», — говорится в публикации.

Филиппо напомнил, что Зеленский обвинил Уиткоффа в распространении «российских нарративов». По мнению французского политика, поведение украинского лидера является позорным.

Лидер партии «Патриоты» добавил, что Зеленский не хочет завершения боевых действий, поскольку они помогают ему дольше находиться у власти.

Ранее Владимир Зеленский пожаловался, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф слишком долго общался с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, Зеленский говорил, что Киеву мешают заявления Уиткоффа, поскольку тот очень часто цитирует «кремлевские нарративы».

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