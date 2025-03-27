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10:56, 27 марта 2025Россия

Воюющие в белгородском приграничье российские бойцы попросили о помощи и попали на видео

Бойцы ВС РФ в белгородском приграничье попросили о помощи и попали на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Российские военнослужащие, отражающие попытку прорыва Вооруженных сил Украины в белгородском приграничье, записали видеообращение. Ролик опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» («РВ»).

Бойцы попросили подписчиков «РВ» помочь со сбором средств для приобретения оборудования. Речь идет о тепловизорах, средствах наблюдения и связи.

«Враг будет разбит, победа будет за нами», — сказал один из бойцов.

Тем временем военкор Александр Сладков сообщил об активизации украинских войск еще на одном участке. По его словам, обстановка осложнилась в приграничье в Брянской области. Журналист отметил, что противник располагает большим числом беспилотников.

ЖЗЛ
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