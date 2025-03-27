Врач предупредил о симптомах опасного кашля

Терапевт Ахмед призвал обращаться к врачу при затяжном кашле с желтой мокротой

Британский терапевт Дра Ахмед указал на несколько симптомов опасного кашля, при появлении которых необходимо как можно скорее обратиться к врачу. Его слова приводит издание HuffPost.

Ахмед призвал обязательно обращаться к врачу, если кашель длится больше трех недель или сопровождается густой желтой мокротой и кровью. Консультация доктора также необходима, если человек при кашле испытывает боли в груди и одышку, слышит хрипы или в целом чувствует себя не так, как обычно, добавил терапевт.

Он предупредил, что существует множество причин затяжного кашля. Самой распространенной считается воспалительный процесс, возникающий в организме после вирусной инфекции — в этом случае кашель может продолжаться несколько недель или месяцев. Однако иногда причиной этого симптома становится кислотный рефлюкс или стресс.

Ранее Ахмед назвал простой способ обнаружить проблемы с легкими и сердцем. Для этого он посоветовал провести простой тест с пальцами.