Врач предупредил о способах заражения гепатитом A

Роспотребнадзор: гепатитом A можно заразиться через немытые фрукты и овощи

Специалисты Роспотребнадзора Башкирии предупредили об основных способах заражения гепатитом A. Их слова приводит издание UfaTime.

В ведомстве отметили, что заразиться гепатитом A можно через немытые фрукты и овощи, а также при употреблении загрязненной воды. Еще один способ заражения — контакт с больным человеком. «Заразным больной становится уже в конце инкубационного периода, когда никаких клинических проявлений еще нет», — уточнили специалисты.

В Роспотребнадзоре призвали тщательно мыть овощи и фрукты, мыть руки перед едой и после туалета, пить только кипяченую или бутилированную воду, плавать только там, где это разрешено, и не глотать воду при купании. Соблюдение этих мер поможет минимизировать риски заболеть гепатитом A, заверили в ведомстве.

Там также напомнили, что существует прививка от гепатита A. Особенно важно сделать ее тем, кто подвержен профессиональному риску заражения, и тем, кто много путешествует, уточнили в Роспотребнадзоре.

Ранее врач-инфекционист Вера Сережина предупредила, что гепатиты B и C могут передаваться через поцелуй. Она добавила, что этим способом также можно заразиться герпетическими инфекциями, сифилисом, хламидиозом, гонореей, ОРВИ, гриппом, коронавирусом и респираторно-синцитиальным вирусом

