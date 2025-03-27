ВСУ начали прятать ценное вооружение на энергообъектах

ВСУ начали прятать оружие на подстанциях, соединяющих атомные электростанции

После того, как Украина и Россия достигли договоренностей, согласно которым стороны отказались наносить удары по энергообъектам друг друга, Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали прятать особо ценное вооружение на подстанциях. Об этом РИА Новости сообщил представитель пророссийского подполья.

По его словам, раньше ВСУ хранили такое оружие в медицинских учреждениях, однако договоренности позволили складировать его на объектах энергетической инфраструктуры.

«Стали прятаться на подстанциях 750 киловатт, соединяющих атомные электростанции. Они знают, что Россия не будет бить, и так вот хитрят», — рассказал представитель подполья.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что Россия соблюдает договоренности и не наносит удары по энергетическим объектам.

Минобороны России в свою очередь заявило, что Киев 26 марта трижды пытался атаковать энергетическую инфраструктуру.