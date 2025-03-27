Залитый кипятком московский ЖК попал на видео

ЖК «Лучи» в Москве залило кипятком из-за прорыва трубы

Жилой комплекс (ЖК) «Лучи» в московском районе Солнцево залило кипятком в результате прорыва трубы. Последствия коммунальной аварии попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Shot Проверка».

Горячая вода заливала дом в течение нескольких часов, собственники пытались остановить потоп с помощью ведер. От кипятка пострадала отделка первых этажей: из-за пара вздулись стены, сломался лифт и испортился ремонт в нескольких квартирах. На кадрах можно увидеть поток воды, вытекающей из здания на улицу.

По словам жильцов, прорыв произошел из-за плохого состояния инженерных систем, которые не обслуживала управляющая компания (УК). Собственники оценивают ущерб в миллионы рублей и готовят коллективный иск.

Ранее в Нижнем Тагиле проживающая в общежитии многодетная мать лишилась жилья из-за прорыва трубы в доме. В результате аварии квартиры на всех этажах оказались затоплены.