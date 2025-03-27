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05:16, 27 марта 2025Мир

Зеленского обвинили в игре с огнем

Подполковник Дэвис: Зеленский не понимает риск потерять еще больше территорий
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Бывший американский военный Дэниел Дэвис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский еще не понял, что рискует понести еще большие потери, надеясь на помощь Европы и саботируя мирные инициативы. Об этом он высказался в эфире YouTubе-канала Deep Dive.

Дэвис обвинил Зеленского в игре с огнем и подчеркнул, что тот не понимает риск потерять еще больше территорий Украины.

«И очевидно, что Зеленскому придется пойти на территориальные уступки <…> Но он играет с огнем, совершенно не осознавая, что может потерять еще больше», — отметил он.

Ранее Зеленский заявил, что признание утраченных республикой территорий российскими является красной линией для Киева. Он подчеркнул, что страна никогда на это не пойдет.

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