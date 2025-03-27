Подполковник Дэвис: Зеленский не понимает риск потерять еще больше территорий

Бывший американский военный Дэниел Дэвис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский еще не понял, что рискует понести еще большие потери, надеясь на помощь Европы и саботируя мирные инициативы. Об этом он высказался в эфире YouTubе-канала Deep Dive.

Дэвис обвинил Зеленского в игре с огнем и подчеркнул, что тот не понимает риск потерять еще больше территорий Украины.

«И очевидно, что Зеленскому придется пойти на территориальные уступки <…> Но он играет с огнем, совершенно не осознавая, что может потерять еще больше», — отметил он.

Ранее Зеленский заявил, что признание утраченных республикой территорий российскими является красной линией для Киева. Он подчеркнул, что страна никогда на это не пойдет.