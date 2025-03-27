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13:07, 27 марта 2025Россия

Жителям российского региона запретили снимать атаки дронов, объекты промышленности и мосты

Жителям Владимирской области запретили снимать атаки дронов и мосты
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Жителям Владимирской области запретили снимать атаки дронов, объекты промышленности и мосты. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства российского региона.

Власти призвали граждан не публиковать фото, видео и данные об атаках дронов, расположении войск, промышленных объектах, ЖКХ и мостах.

За нарушение запретов предусмотрено денежное наказание. Так, для физических лиц размер штрафа составит 3–5 тысяч рублей, должностных лиц — 30–40 тысяч, юридических лиц — 80–100 тысяч.

Аналогичные запреты уже были введены в Тульской, Курской, Ленинградской областях, а в Тверской и Мурманской областях жителям угрожали уголовными делами.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге чиновник запустил дрон и попытался скрыться от полиции.

На допросе россиянин пояснил, что намеревался снять с воздуха стройку, однако из-за поломки рабочего дрона использовал личный.

ЖЗЛ
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