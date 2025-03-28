Американцам предсказали неприятные последствия из-за политики Трампа

Доцент Севостьянов: Автомобили в США подорожают на 25 %

Тарифная политика президента США Дональда Трампа обернется для рядовых американцев ростом цен на автомобили. Об этом заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов. Его процитировали «Известия».

Он полагает, что подорожание может составить 25 процентов из-за роста затрат как на сами автомобили, так и на импортные компоненты. В свою очередь, аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков напомнил, что в 2024 году в США продали почти 16 миллионов новых легковых автомобилей. Почти половина из них импортные. Что касается восьми миллионов американских машин, то они насыщены импортными комплектующими. Поэтому, как полагает Поздняков, пошлины Трампа чреваты серьезными рисками. Автопроизводителям в США придется перестраивать цепочки поставок и увеличивать загрузку мощностей внутри страны.

Впрочем, эффект наблюдается уже сейчас. Как заметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, новости, связанные с предстоящими пошлинами, влияют на инфляционные ожидания. В настоящее время инфляция в США достигла 2,8 процента при таргете в два.

Ранее появился прогноз, согласно которому ответ Азии, Европы и Канады на 25-процентные пошлины Трампа на автомобили будет означать начало полномасштабной торговой войны.