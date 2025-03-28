Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:01, 28 марта 2025Экономика

Американцам предсказали неприятные последствия из-за политики Трампа

Доцент Севостьянов: Автомобили в США подорожают на 25 %
Кирилл Луцюк

Фото: Daniel Cole / Reuters

Тарифная политика президента США Дональда Трампа обернется для рядовых американцев ростом цен на автомобили. Об этом заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов. Его процитировали «Известия».

Он полагает, что подорожание может составить 25 процентов из-за роста затрат как на сами автомобили, так и на импортные компоненты. В свою очередь, аналитик Freedom Finance Global Дмитрий Поздняков напомнил, что в 2024 году в США продали почти 16 миллионов новых легковых автомобилей. Почти половина из них импортные. Что касается восьми миллионов американских машин, то они насыщены импортными комплектующими. Поэтому, как полагает Поздняков, пошлины Трампа чреваты серьезными рисками. Автопроизводителям в США придется перестраивать цепочки поставок и увеличивать загрузку мощностей внутри страны.

Впрочем, эффект наблюдается уже сейчас. Как заметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, новости, связанные с предстоящими пошлинами, влияют на инфляционные ожидания. В настоящее время инфляция в США достигла 2,8 процента при таргете в два.

Ранее появился прогноз, согласно которому ответ Азии, Европы и Канады на 25-процентные пошлины Трампа на автомобили будет означать начало полномасштабной торговой войны.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России вступила в бой с силами специальных операций ВСУ в Курской области

    Названо чудо Папы Римского

    Полиция начала расследование поджога офиса Народного фронта в российском городе

    Российские войска уничтожили позиции ВСУ в трубе пересохшего канала

    В магазинах «Светофор» выявили рекордное количество нарушений

    Раскрыт тип атаковавших Саратовскую область беспилотников ВСУ

    Описана хронология 10 дней боев с ВСУ на границе Белгородской области

    Врач пришла на телешоу и ощупала гениталии гостя программы

    В российском городе на жену участника СВО набросились с оскорблениями из-за защиты сына

    Иностранные спецслужбы уличили в попытках использования белорусов для терактов в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше