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20:56, 28 марта 2025Наука и техника

Honor выпустит смартфон с рекордной батареей

Honor выпустит недорогой смартфон с рекордной батареей 8000 миллиампер-часов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Hollie Adams / Reuters

Китайская корпорация Honor выпустит недорогой смартфон с рекордной батареей. Об этом заявил инсайдер под ником FixedFocus в своем блоге на Weibo.

По информации автора, в Honor закончили разработку телефона, который будет иметь аккумулятор емкостью 8000 миллиампер-часов. В настоящий момент фирма продает смартфоны с аккумулятором емкостью 5000-6000 миллиампер-часов. Инсайдер отметил, что рекордного показателя удалось достигнуть благодаря использованию материалов с высокой плотностью.

FixedFocus заметил, что девайс получит энергоэффективный процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen и усовершенствованные динамики. Специалист объяснил, что Honor «неплохо себя чувствует» на мировом рынке мощных смартфонов с искусственным интеллектом (ИИ), но ей нужно закрепиться в нише недорогих аппаратов на местном рынке.

В материале говорится, что кроме доступного смартфона Honor занимается разработкой нескольких флагманов. Корпорация намерена выпустить Honor GT Pro, Honor X60 GT, Honor 400 и складной аппарат Magic V.

В начале марта в России начались продажи флагманского смартфона Honor Magic 7 Pro. Девайс, получивший 12 гигабайт оперативной и 512 гигабайт встроенной памяти, оценили в 139 990 рублей.

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