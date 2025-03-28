Бойцы ВСУ в Судже расправились с местным жителем и скормили его тело собакам

Житель Суджи: ВСУ расправились с одним из горожан и бросили его собакам

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) после захода в Суджу не церемонились с местными жителями. Об этом житель города рассказал журналистам «Аргументов и фактов».

Мужчина рассказал, что во время нахождения города под оккупацией видел тела людей со следами расправы. «Больше всего впечатлило, что на обочине обнаженная женщина лежала. Рядом костыли. Что они с ней делали, мне и представить страшно», — отметил он.

По словам собеседника издания, двое его знакомых бесследно пропали в окрестностях Суджи. Мужчина подозревает, что к этому привело отсутствие у них пропусков, за чем строго следили находившиеся в городе иностранные наемники.

Россиянин признался, что солдаты ВСУ заставляли местных жителей выкрикивать нацистские приветствия. С теми, кто отказывался делать это, могли расправиться, подчеркнул он. «У нас был мужичок один. Вместе работали. Он им что-то ответил не так, застрелили его. В ковер завернули и бросили собакам», — поделился житель Суджи.

После изгнания ВСУ с большей части оккупированных территорий Курской области украинские войска начали наносить удары по ранее удерживаемым ими территориям. 28 марта ВСУ вновь ударили по газоизмерительной станции «Суджа» в приграничной зоне. На снятых с беспилотника кадрах видно языки пламени, поднимающиеся на десятки метров над землей.