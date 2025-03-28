В Пабраде в Литве после учений пропали четверо американских военных и гусеничное транспортное средство. Об этом стало известно в среду, 26 марта. Представитель литовской армии майор Гинтаутас Цюни заявил, что предполагаемое место происшествия установлено, ведутся поисково-спасательные работы.
Спустя некоторое время бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные, обнаружили затопленной. «Машина была обнаружена затопленной в водоеме на полигоне после поисков, проведенных армией США, литовскими вооруженными силами и другими литовскими властями», — сообщило командование армии США в Европе.
Названы три версии исчезновения солдат США в Литве
Военный аналитик Дарюс Антанайтис считает, что следует рассматривать как минимум три версии произошедшего. По его словам, солдаты могли как погибнуть, так и остаться в живых.
Есть три версии. Первая – военные утонули вместе с машиной. Вторая – военные выбрались из нее, но утонули, потому что были в бронежилетах, ботинках, возможно, с оружием. Третья – напуганные военные добрались до берега и сейчас прячутся
Он также напомнил, что учения были организованы на центральном полигоне литовской армии, где проходит большинство подобного рода мероприятий в стране. Эксперт отметил, что движение транспорта на этом полигоне «проходит по установленным правилам — нельзя ездить, куда захочется».
Вряд ли у них была цель ехать в болото. Никто не мог приказывать им ехать прямо в болото
Россию обвинили в причастности к исчезновению солдат США
Агентство Baltic News Service, ссылаясь на неназванные источники, заявило, что спецслужбы России и Белоруссии могут быть причастны к произошедшему.
По данным агентства, эта версия уже активно обсуждается и в США, и в Литве. Уточняется, что подозрения вызваны тем, что инцидент произошел недалеко от границы с Белоруссией. При этом никаких доказательств этой версии агентство не привело.
Поиски пропавших солдат продолжаются
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также заявил, что пропавшие американские солдаты могли погибнуть. Однако представитель Пентагона сообщил, что не может подтвердить информацию о гибели четырех солдат на учениях в Литве. Он заверил, что поиски военнослужащих продолжаются.
Министр обороны прибалтийской республики Довиле Шакалене также сообщила, что военнослужащие Соединенных Штатов и Литвы все еще ведут поиски пропавших американских солдат. Так, по ее словам, для этого используется землесосная машина для откачки ила, который мешает подобраться к танку. Также из болота откачивают воду.
Глава миссии по спасению американских военнослужащих полковник-лейтенант Аушрис Буйкус уточнил, что миссия ожидает прибытия на место водоема польских и американских ныряльщиков, которые проведут подводную поисковую операцию.
Посол США в Литве Кара Макдональд, в свою очередь, заверила, что поиски не будут прекращены до тех пор, пока пропавших солдат не найдут.
Как вы видите, местность сложная. Наши сердца и мысли — с семьями пропавших военнослужащих. Мы не остановимся, пока их не найдем. Не останется ни одного необследованного участка, будут задействованы все необходимые ресурсы