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17:16, 28 марта 2025Бывший СССР

Четверо американских солдат бесследно исчезли в Литве. Их бронемашину третьи сутки не могут достать из болота

Антанайтис: Пропавшие в Литве американские солдаты могут скрываться
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lithuanian MOD / Reuters

В Пабраде в Литве после учений пропали четверо американских военных и гусеничное транспортное средство. Об этом стало известно в среду, 26 марта. Представитель литовской армии майор Гинтаутас Цюни заявил, что предполагаемое место происшествия установлено, ведутся поисково-спасательные работы.

Спустя некоторое время бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88, на которой передвигались пропавшие в Литве американские военные, обнаружили затопленной. «Машина была обнаружена затопленной в водоеме на полигоне после поисков, проведенных армией США, литовскими вооруженными силами и другими литовскими властями», — сообщило командование армии США в Европе.

Фото: Public Domain

Названы три версии исчезновения солдат США в Литве

Военный аналитик Дарюс Антанайтис считает, что следует рассматривать как минимум три версии произошедшего. По его словам, солдаты могли как погибнуть, так и остаться в живых.

Есть три версии. Первая – военные утонули вместе с машиной. Вторая – военные выбрались из нее, но утонули, потому что были в бронежилетах, ботинках, возможно, с оружием. Третья – напуганные военные добрались до берега и сейчас прячутся

Дарюс Антанайтисвоенный аналитик

Он также напомнил, что учения были организованы на центральном полигоне литовской армии, где проходит большинство подобного рода мероприятий в стране. Эксперт отметил, что движение транспорта на этом полигоне «проходит по установленным правилам — нельзя ездить, куда захочется».

Вряд ли у них была цель ехать в болото. Никто не мог приказывать им ехать прямо в болото

Дарюс Антанайтисвоенный аналитик

Россию обвинили в причастности к исчезновению солдат США

Агентство Baltic News Service, ссылаясь на неназванные источники, заявило, что спецслужбы России и Белоруссии могут быть причастны к произошедшему.

По данным агентства, эта версия уже активно обсуждается и в США, и в Литве. Уточняется, что подозрения вызваны тем, что инцидент произошел недалеко от границы с Белоруссией. При этом никаких доказательств этой версии агентство не привело.

Фото: Lithuanian MOD / Reuters

Поиски пропавших солдат продолжаются

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также заявил, что пропавшие американские солдаты могли погибнуть. Однако представитель Пентагона сообщил, что не может подтвердить информацию о гибели четырех солдат на учениях в Литве. Он заверил, что поиски военнослужащих продолжаются.

Министр обороны прибалтийской республики Довиле Шакалене также сообщила, что военнослужащие Соединенных Штатов и Литвы все еще ведут поиски пропавших американских солдат. Так, по ее словам, для этого используется землесосная машина для откачки ила, который мешает подобраться к танку. Также из болота откачивают воду.

Глава миссии по спасению американских военнослужащих полковник-лейтенант Аушрис Буйкус уточнил, что миссия ожидает прибытия на место водоема польских и американских ныряльщиков, которые проведут подводную поисковую операцию.

Посол США в Литве Кара Макдональд, в свою очередь, заверила, что поиски не будут прекращены до тех пор, пока пропавших солдат не найдут.

Как вы видите, местность сложная. Наши сердца и мысли — с семьями пропавших военнослужащих. Мы не остановимся, пока их не найдем. Не останется ни одного необследованного участка, будут задействованы все необходимые ресурсы

Кара Макдональдпосол США в Литве
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