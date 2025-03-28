Джабаров: Внешнее управление ООН на Украине обеспечит справедливые выборы

Внешнее управление Организации Объединенных Наций (ООН) на Украине обеспечит проведение справедливых выборов в стране, что станет важным этапом в мирном процессе урегулирования конфликта, объяснил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Таким образом депутат прокомментировал «Ленте.ру» высказанную президентом России Владимироv Путиным идею.

Ранее Путин предложил обсудить возможность введения под эгидой ООН временной администрации на Украине. Путин пояснил, что такой шаг позволил бы провести выборы и привести к власти правительство, которому доверяют граждане, а Москва смогла бы вести с ним переговоры.

«Наш президент высказал очень интересную идею о том, чтобы Украина временно перешла под внешнее управление. На Украине сейчас нет законной власти: президент просрочен, Верховная рада просрочена, все местные органы власти нелегитимны. Более того, многие структуры власти не подчиняются центральной власти — чего стоит несоблюдение Украиной перемирия», — объяснил Джабаров.

Эта идея нашего президента может стать как никогда актуальной, чтобы под эгидой ООН в стране были проведены справедливые выборы, на которые никто не сможет оказать влияние. (...) Это единственный шанс, чтобы вот эта власть превратилась в законную, с которой можно вести переговоры и подписывать соглашения Владимир Джабаров первый зампред комитета Совфеда по международным делам

При этом сенатор усомнился в единогласной поддержке подобной инициативы со стороны стран Запада и, в частности, европейских государств.

«Великобритании нужен хаос, они всегда к этомe стремились, французам хочется показать себя и в итоге наказать Россию. Они будут подталкивать Украину к дальнейшему вооруженному конфликту с нашей страной. Думаю, что некоторые страны поддержат эту идею и хорошо бы, если бы эту идею поддержал американский президент, который на собственном опыте убедился, что Украина сейчас неуправляемая», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Позднее в Белом доме, комментируя предложение Путина, заявили, что власть на Украине определяется ее народом и конституцией.