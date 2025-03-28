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16:21, 28 марта 2025Бывший СССР

Экс-депутат Рады объяснил удары ВСУ по станции «Суджа»

Олейник: ВСУ наносят удары по станции Суджа для срыва переговоров
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по газоизмерительной станции в Судже для срыва переговоров. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады и член движения «Другая Украина» Владимир Олейник, передает РИА Новости.

По его словам, власти Украины и президент республики Владимир Зеленский «абсолютно не заинтересованы в мирном соглашении».

Ранее Олейник заявил, что введение временного управления на Украине под эгидой ООН возможно, но этот вариант трудноосуществим.

Помимо этого, экс-депутат предположил, что глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига «тянет время», делая заявления о готовности Киева завершить конфликт в этом году.

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