Олейник: ВСУ наносят удары по станции Суджа для срыва переговоров

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по газоизмерительной станции в Судже для срыва переговоров. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады и член движения «Другая Украина» Владимир Олейник, передает РИА Новости.

По его словам, власти Украины и президент республики Владимир Зеленский «абсолютно не заинтересованы в мирном соглашении».

Ранее Олейник заявил, что введение временного управления на Украине под эгидой ООН возможно, но этот вариант трудноосуществим.

Помимо этого, экс-депутат предположил, что глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига «тянет время», делая заявления о готовности Киева завершить конфликт в этом году.