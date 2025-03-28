На Украине оценили предложение Путина о введении временного управления

Экс-депутат Рады Олейник оценил возможность введения временного управления

Введение временного управления на Украине под эгидой ООН возможно, но этот вариант трудноосуществим. Об этом экс-депутат Верховной Рады и член движения «Другая Украина» Владимир Олейник рассказал РИА Новости.

«Я думаю, за эту идею будет и Россия, и Китай, и США, но выступят против минимум (...) Франция и Британия, которые являются постоянными членами Совета [Безопасности ООН] и могут наложить вето», — прокомментировал Олейник.

Он также добавил, что позиция стран Европы будет зависеть от давления, которое окажут на них США. В то же время политик поддержал введение временного управления, так как без внешнего воздействия президенту Украины Владимиру Зеленскому «нарисуют» необходимые проценты в результатах выборов.

Ранее в Белом доме ответили на предложение Путина ввести временное управление. Представитель Совета национальной безопасности США заявил, что власть на Украине определяется ее конституцией и народом.